GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik 5 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik düzenlediği operasyonda T.A. da gözaltına alındı.

Operasyonda, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edilen, ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının da aralarında bulunduğu R.T, E.İ, E.E, M.E.G, M.Ö, S.Ş, D.S, C.A, Ş.A, C.Ö, E.K, M.Ü, N.O, T.G, S.S, M.Ö, M.Ş, Z.O. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, yasaklı yayınevlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirilmişti.

