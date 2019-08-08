HABER

GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik düzenlediği operasyonda T.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve T.A. serbest bırakıldı, diğer 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Ö, D.S. ve C.A. ise tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik 5 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edilen, ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının da aralarında bulunduğu R.T, E.İ, E.E, M.E.G, M.Ö, S.Ş, D.S, C.A, Ş.A, C.Ö, E.K, M.Ü, N.O, T.G, S.S, M.Ö, M.Ş, Z.O. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, yasaklı yayınevlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirilmişti.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesindeİçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 kişi tutuklandı FETÖ Karabük operasyon

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

Yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

8 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 25 milyon TL devretti

Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.