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GÜNCELLEME - Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, M.K. ve eşi S.K. gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularından sonra nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
esrar Karabük uyuşturucu Yenice

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