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GÜNCELLEME - Karabük'te "emniyet mahrem imamı" hastanede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen ve hastanede yakalanan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karabük'te "emniyet mahrem imamı" hastanede yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen ve hastanede yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İ.K'nin (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin kent merkezindeki bir hastanede olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi tedavisinin sonunda gözaltına aldı.

ByLock kullanıcısı ve örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Karabük Adliyesi'ne getirilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
emniyet mahrem imamı FETÖ/PDY Karabük

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