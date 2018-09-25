GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin 100 Yıl Mahallesi'nde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde bulunan Canip B. (44), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, taşınabilir Wi-Fi cihazı, şüphelinin adına düzenlenmiş 2 pasaport, tablet, bir miktar para, dijital fotoğraf makinesi ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu valiz ele geçirildi.

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı olduğu anlaşılan şüphelinin, ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyetinde bulunduğu, bir dönem örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı belirtildi.

