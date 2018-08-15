GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Z.K. isimli kadını gözaltına aldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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