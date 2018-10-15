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GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alınan kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Erzurum'da gözaltına alınan ve Karabük'e getirilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Selma Y'nin Erzurum'da olduğunu belirledi.

Erzurum polisi iş birliğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Karabük'e getirildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Selma Y, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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