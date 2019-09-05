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GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 21:59 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce polis akademisinden ilişikleri kesilen Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S. ve A.E.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Ö.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY Karabük

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