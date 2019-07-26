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GÜNCELLEME - Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sayısı 97'ye yükseldi - 81 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi İŞÇİ SAYISI GÜNCELLENDİ, TABURCU BİLGİSİ EKLENDİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sayısı 97'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi bulantı ve kusma şikayeti ile Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Bir süre sonra aynı belirtileri gösteren 43 işçi daha hastaneye gitti.

Tedaviye alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 97 işçiden 81'i işlemlerinin ardından taburcu edildi.

İşçilerin fabrikada dün öğlen yedikleri yemeğin ardından şikayetlerinin başladığı belirtildi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu ve Karabük'teki hastanelere önce 54, daha sonra 43 işçinin kusma ve mide bulantısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

İşçilerin hemen tedaviye alındığını belirten Sarı, "Yapılan kontrollerde hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Tedavisi tamamlanan işçiler taburcu edildi. İlgili diğer kurumlarla tekstil fabrikasında verilen yemekten numuneler alınmış sonuçları beklenmektedir." dedi.

Sarı ayrıca tedavilerinin ardından 81 işçinin taburcu edildiğini, 16 kişinin ise müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

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