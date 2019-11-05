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GÜNCELLEME - Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde bir butik otelde konaklayan 13 Çinli turist, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Valilik açıklamasından: - "Otelin LPG sistemi ile ısıtıldığı ve ısınma tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle zehirlenme olayının yaşandığı anlaşılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli soruşturma başlatılmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir butik otelde konaklayan 13 Çinli turist, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesindeki butik otelde konaklayan 13 turist, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde turistlerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Genel durumları iyi olan turistler, müşahede altında tutuluyor.

Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir butik otelde konaklayan 13 turistin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

İnceleme sonucu turistlerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin belirlendiğini aktaran Sarı, "Genel durumları iyi. İkisinde değerler biraz yüksek çıktığı için hepsi gözetim altında tutuluyor." dedi.

Sarı, ilgili kurumlarla otelde inceleme yapıldığını sözlerine ekledi.

- Soruşturma başlatıldı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, olayın ardından gerekli bütün çalışmaların yapıldığı ve turistlerin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde misafirlerimizin konakladığı otelin LPG sistemi ile ısıtıldığı ve ısınma tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle zehirlenme olayının yaşandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen misafirlerimizin genel durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati problemlerinin olmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

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Anahtar Kelimeler:
Çinli turist Karabük zehirlenme

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