HABER

GÜNCELLEME - Karabük'te trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE İSİMLER EKLENDİ

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük'e giden Erol Ş'nin kullandığı 06 BJL 755 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdal Korkmaz idaresindeki 67 LP 851 plakalı otomobil Balıkısık mevkisinde çarpıştı. Bu sırada Yenice'den Karabük'e seyir halindeki Fuat K'nin kullandığı 67 NN 507 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan otomobillere çarparak şarampole düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, sürücü Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü Fuat K. ile araçlarda bulunan Meryem ve Yusuf Kırış, Hasan ve Sevim Korkmaz, Hanife Çınar, Nebahat ve Nisanur Kurnalı yaralandı.

Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hasan Korkmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
Van'da yeni müze törenle açıldıVan'da yeni müze törenle açıldı
Esenler'de kamyon üst geçide takıldı, arkadan gelen motosikletli kıl payı kurtulduEsenler'de kamyon üst geçide takıldı, arkadan gelen motosikletli kıl payı kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü 7 yaralı Karabük trafik kazası Yenice

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.