HABER

GÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kesilen elektrik yeniden verilmeye başlandı - TEİAŞ: - "Söz konusu kesintiler, gerek yangından gerekse yangına müdahale edilmesi esnasında emniyet amaçlı yaşanmıştır" AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kesilen elektrik yeniden verilmeye başlandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Safranbolu Trafo Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yer altında bulunan kabloların alev alması nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı trafo merkezindeki yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Hasara yol açan yangın nedeniyle Karabük'ün 5 mahallesi ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kesilen elektrik yeniden verilmeye başlandı.

- TEİAŞ'tan açıklama

TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangının TEİAŞ sahasındaki işletme ve bakımı dağıtım şirketine ait olan orta gerilim kablo galerisinde meydana geldiği belirtildi.

Yangından dolayı kurumlarına ait tesislerde hiçbir hasarın meydana gelmediği, ayrıca kurumlarından kaynaklı hiçbir kesintinin de yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Dağıtım şirketi kaynaklı olan söz konusu kesintiler, gerek yangından gerekse yangına müdahale edilmesi esnasında emniyet amaçlı yaşanmıştır. Dağıtım şirketinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde saat 09.30 itibarıyla bütün kesintiler sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangın

- Trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kesilen elektrik yeniden verilmeye başlandı - TEİAŞ: - "Söz konusu kesintiler, gerek yangından gerekse yangına müdahale edilmesi esnasında emniyet amaçlı yaşa

1 / 6

Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'te trafo merkezinde yangın
2 / 6

Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'te trafo merkezinde yangın
3 / 6

Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'te trafo merkezinde yangın
4 / 6

Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'te trafo merkezinde yangın
5 / 6

Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'te trafo merkezinde yangın
6 / 6

Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'te trafo merkezinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
22. Bölge Müdürlüğü Karabük Safranbolu trafo merkezi Türkiye Elektrik İletim AŞ

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.