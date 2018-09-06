GÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kesilen elektrik yeniden verilmeye başlandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Safranbolu Trafo Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yer altında bulunan kabloların alev alması nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı trafo merkezindeki yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Hasara yol açan yangın nedeniyle Karabük'ün 5 mahallesi ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kesilen elektrik yeniden verilmeye başlandı.

- TEİAŞ'tan açıklama

TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangının TEİAŞ sahasındaki işletme ve bakımı dağıtım şirketine ait olan orta gerilim kablo galerisinde meydana geldiği belirtildi.

Yangından dolayı kurumlarına ait tesislerde hiçbir hasarın meydana gelmediği, ayrıca kurumlarından kaynaklı hiçbir kesintinin de yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Dağıtım şirketi kaynaklı olan söz konusu kesintiler, gerek yangından gerekse yangına müdahale edilmesi esnasında emniyet amaçlı yaşanmıştır. Dağıtım şirketinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde saat 09.30 itibarıyla bütün kesintiler sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.