GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ve bir miktar ile uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temin ticareti ve kullanımı konularıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, elde ettikleri bulgular neticesinde Safranbolu ilçesinde M.İ. ve F.G. isimli kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde bulunan M.İ, F.G, H.M, B.O, B.S, S.K ve İ.Ü. gözaltına alındı.

Adreste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 27 gram uyuşturucu madde, 5 saksıya dikili vaziyette toplam 25 kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.İ. ve F.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

