HABER

GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 100. Yıl Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y, Ü.Ö. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Adreste ve şüphelilerin üst aramasında 52,20 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç. ve H.Y tutuklandı, Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme (2)Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme (2)
Yenişehir’de Altın Biber FestivaliYenişehir’de Altın Biber Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.