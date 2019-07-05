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GÜNCELLEME - Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Tetikleyici, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi İMHA İŞLEMİ İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Tahirli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin, deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.

Servet Dağaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizde yüzdükleri sırada çocukların top zannettikleri cismi bulduğunu söyledi.

Cismin kumların arasından küçük bir parçasının göründüğünü belirten Dağaşan, "Plastik topa benziyor, kardeşim bulunduğu yerden çıkardı. Üzerinde vidalar ve mekanizmalar olunca 'Dokunma!' dedim. Polisi aradık. Ekipler gelip güvenlik önlemi aldı. Top mermisi olduğunu düşündük, mayın tetikleyicisi dediler." ifadelerini kullandı.

- Sahile vuran varilde inceleme

Bu arada, kadınlar plajına denize girmek için gelenler, buldukları varilden şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı.

Varil, AFAD ekiplerince incelemek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNCELLEME - Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

- Tetikleyici, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi İMHA İŞLEMİ İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde top mermisi ateşleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde top mermisi ateşleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde top mermisi ateşleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde top mermisi ateşleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde top mermisi ateşleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde top mermisi ateşleyicisi bulundu
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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce

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