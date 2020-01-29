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GÜNCELLEME - Karayip Denizi'nde 7,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Karayip Denizi'nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Jamaika, Küba, Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları kıyıları için dev dalga (tsunami) uyarısı yaptı.

Tsunami nedeniyle kıyılarda deniz seviyesinin 30 santimetre ile 1 metre yükselebileceği ifade edilen uyarıda, dalgaların ilkin Cayman Adaları'nı, Küba'nın güneydoğusunu ve Jamaika'nın kuzeyini vurmasının beklendiği belirtildi.

Tsunaminin 1 ile 3 saat sonra Honduras ve Belize kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.

USGS, depremin büyüklüğünü ilk anda 7,3 olarak açıklanmıştı.

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ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) deprem Jamaika karayip denizi Küba tsunami uyarısı

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