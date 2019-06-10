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GÜNCELLEME - KARDEMİR'de arıza sonucu 4 işçi toz bulutundan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Fabrikanın çelikhane bölümünde bulunan lans sisteminde meydana gelen arıza sonucu oluşan toz bulutundan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Karabük Valiliği: - "Partikül madde, kükürtdioksit, azotdioksit ve karbonmonoksit ölçüm değerlerinin yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri sağladığı belirlenmiştir" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) çelikhane bölümünde bulunan lans sisteminde meydana gelen arıza sonucu oluşan toz bulutundan etkilenen 4 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın çelikhane bölümünde bulunan lans sisteminde arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle oluşan toz bulutundan etkilenen 3 işçi, fabrikaya ait ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir süre sonra diğer işçilere benzer etkiler görülen bir işçi daha tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

İşçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

- Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından fabrikada inceleme yapıldığı belirtildi.

Çelikhane de yapılan üretim esnasında gaz sıkışması sonucunda bir patlama yaşandığı, bu esnada oksijen borusunun hasar gördüğü, bu nedenle toz ve gaz salınımı meydana geldiği, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bakanlığımızın ulusal hava kalitesi izleme ağı üzerinden yapılan incelemede KARDEMİR-1 ve Karabük Tören Alanı hava kalitesi ölçüm istasyonlarında PM10 (partikül madde), SO2 (kükürtdioksit), NO2 (azotdioksit) ve CO (karbonmonoksit) ölçüm değerlerinin yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri sağladığı belirlenmiştir.
İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaşanan olayda 4 kişinin etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, hastanede yapılan tedavi sonrasında taburcu edildikleri belirlenmiştir."

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