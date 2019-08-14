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GÜNCELLEME - Kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 23:07 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıdağ köyünde husumetli oldukları belirtilen Volkan Y. (39) ile kardeşi Gökhan Y. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Y, av tüfeğiyle Volkan Y'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Volkan Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Y. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı cinayet Zonguldak

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