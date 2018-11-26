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GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

Eş zamanlı operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı - Gözaltına alınanlar arasında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu öğrenildi ESKİ MİLLETVEKİLİ BİRTANE'NİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars'ın Kağızman ilçesi ile Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da yakalanan Birtane'nin soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a getirileceği belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, bir ruhsatlı tabanca ve 178 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars PKK/KCK terör operasyonu

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