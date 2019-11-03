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GÜNCELLEME - Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi - Hava destekli operasyonda teröristlere ait silahlar da ele geçirildi DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA/ Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyonun helikopterlerin de katılımıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Kars kırsalı

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