GÜNCELLEME - Kars'ta KCK/PKK operasyonu

Kars'ta terör örgütü KCK/PKK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü KCK/PKK'nın eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen HDP'li Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, bir ruhsatsız tabanca ile buna ait 12 fişek ve iki şarjör, iki kurusu sıkı tabanca ile bunlara ait 14 fişek, iki ruhsatsız pompalı tüfek ile bunlara ait 36 fişek, bir ruhsatlı tabanca, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulanan kitap ve dergi, cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop gibi dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

