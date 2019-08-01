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GÜNCELLEME -Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının bacaklarının, cesedin önünde bulunduğu binanın 4. katındaki balkonda olduğunu tespit etti - 50 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu.

Esentepe Mahallesi'ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi. Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını, söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu.

Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Savcılığın incelemesinin ardından 50 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal'da kadın cesedi

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