HABER

GÜNCELLEME - Kartal'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Kartal'da iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyede çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın alt katında bulunan çerçeve atölyesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, iş yeri çalışanları ve binada bulunanlar tahliye edildi.

Atölye önündeki bir minibüsün de yanarak hasar gördüğü yangın itfaiye erlerince söndürüldü.

Bu arada, yoğun dumandan etkilenen 4 vatandaşla söndürme çalışmaları sırasında parmaklarından yaralanan 2 itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandıNusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı
Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iş Yeri Kartal yangın

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!

Sınırda dikkat çeken görüntü! YPG, Rusya bayrağı astı

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

MSB'den yaptırım söylemlerine tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.