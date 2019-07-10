GÜNCELLEME - Kartal'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Kartal Yakacık'taki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yakacık'taki çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürmek için iki yangın söndürme ekibi de yangına müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

