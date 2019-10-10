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GÜNCELLEME- Kartal'da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Anadolu Adalet Sarayı'nda "tehdit" ve "hakaret" suçundan davası olan iki taraf arasında, duruşma öncesinde adliye dışında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı - Kavgaya karışan iki gruptan 8 kişi gözaltına alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde 2 grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 15. Asliye Ceza Mahkemesinde "tehdit" ve "hakaret" suçlarından davası olan iki taraf, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

Adalet sarayının arka tarafında bulunan Mustafa Kemal Caddesi'nde karşılaşan 2 grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan bir kişi silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, silahla ateş açan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

- Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Davut Deniz ve Zülküf Deniz'in mayıs ayında Tekin Özbey'e yönelik işledikleri iddia olunan "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dolayı İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesince 2019/536 esas sayılı dosya üzerinden görülen kamu davasının ilk duruşmasının bugün yapıldığı belirtildi.

Toplanan ilk verilere göre davanın tarafları arasında olan Muhammed Deniz'in 2018'de İbrahim Yüce'yi öldürmesinden dolayı husumet bulunduğu aktarılan açıklamada, bugünkü duruşmadan önce adliye önünde karşılaşan "Denizler grubu" ile "Özbeyler grubu" arasında kavga başladığı anlatıldı.

Açıklamada, kavga esnasında Kenan Deniz'in ateşli silah kullanarak yaraladığı Tekin Özbey ile Ahmet Al'ın sağlık durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada olay esnasında Cesim Deniz'in de kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Olayın ardından aralarında silahla ateş ettiği belirtilen Kenan Deniz'in de bulunduğu 8 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için araştırma ve delil toplama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

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Anadolu Adalet Sarayı Kartal Silahlı kavga

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