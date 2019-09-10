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GÜNCELLEME - Kartal'da silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen davanın tarafları arasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden saldırganlardan biri polis tarafından ayağından vurularak durduruldu DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kartal'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından iki kişi, 45 YB 8362 plakalı motosiklete binerek adliyenin bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etti. Seyir halindeki motosikletteki iki kişi, yol kenarında bekleyen dava nedeniyle tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine sağlık sevk edildi. Saldırıda bacağından yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de motosikletle kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için önce uyardı. Kaçmaya devam eden şüphelilere ateş açan polis, bir kişiyi bacağından yaraladı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kartal'da silahlı saldırı

Kartal'da silahlı saldırı

Kartal'da silahlı saldırı

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