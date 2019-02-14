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GÜNCELLEME - Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı - Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun da bilgisine başvurulmak için emniyete çağrıldığı öğrenildi.

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