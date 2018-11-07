GÜNCELLEME - Kastamonu Huzurevi'nde zehirlenme şüphesi

Kastamonu Huzurevi'nde haşere ilacından zehirlendiği tahmin edilen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Huzurevi'nde öğle saatlerinde haşere ilaçlaması yapıldı.
İlaçlamanın ardından bazı huzurevi sakinlerinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği huzurevi sakinlerinden 8'i Kastamonu Devlet Hastanesi'ne, 6'sı da kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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