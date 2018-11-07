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GÜNCELLEME - Kastamonu Huzurevi'nde zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

Haşere ilaçlamasının ardından rahatsızlanan 14 huzurevi sakini hastanede tedavi altına alındı HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ

Kastamonu Huzurevi'nde haşere ilacından zehirlendiği tahmin edilen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Huzurevi'nde öğle saatlerinde haşere ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamanın ardından bazı huzurevi sakinlerinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği huzurevi sakinlerinden 8'i Kastamonu Devlet Hastanesi'ne, 6'sı da kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Huzurevi KASTAMONU

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