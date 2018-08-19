GÜNCELLEME - Kastamonu'da 8 ev yandı

Yangın bölgesini ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının haber alınmasıyla kaymakamlık, belediye ve orman ekiplerinin olaya anında müdahale ettiğini belirtti.

İhbar üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinden gelen ekipler yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mısmılağaç köyünde, Yaşar Yıldız'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çelik, yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü belirterek, "Devletimiz, hükümetimizin tüm imkanları buradaki yangına müdahale için kullanılmıştır. Can kaybı ve yaralanma olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah yaraların en kısa sürede sarılması için gerekli ne varsa bunlar yapılacak. Yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise yanan 8 evin 2'sinin kullanıldığını kaydederek, "İki haneyi de komşuluk ilişkileri nedeniyle köydeki insanlarımız misafir ediyorlar. Kimse şu anda aç değil açıkta değil. Devlet bu anlamda üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır." diye konuştu.