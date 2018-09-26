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GÜNCELLEME - Kastamonu'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı ZANLILARIN GÖZALTINA ALINMASI BİLGİSİ EKLENDİ

Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Topçuoğlu Katlı Pazar Yeri'nde M.D'nin iş yerinde, Erdal Karamustafaoğlu (30) ile aralarında husumet bulan Y.P. ve İ.T. ile kardeşi T.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan kavga sonucu Karamustafaoğlu tabancayla vuruldu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Karamustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karamustafaoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanıkların ifadelerden yola çıkarak Y.P, İ.T, T.T. ve M.D'yi gözaltına aldı.

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