HABER

GÜNCELLEME - Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

ZANLININ TESLİM OLMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada silahla vurulan öğrenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi C.H. (17) ile aynı okulda öğrenci olan R.T. (16) arasında okul önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, yanında bulunan tabancayla C.H'ye ateş etti.

Ağır yaralanan ve ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan C.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen C.H'nin okul arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.

Olayın ardından kaçan R.T, bir süre sonra avukatıyla polise teslim oldu.

GÜNCELLEME - Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

ZANLININ TESLİM OLMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU lise öğrencisi Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Haberi aldı evine Türk Bayrağı astı! 'Ölümü bizim bayramımız'

Lüks villada şoke eden manzara!

Lüks villada şoke eden manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.