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GÜNCELLEME - Kastamonu'da mermer ocağında göçük: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Ağlı ilçesindeki mermer ocağında, yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının üzerine düştüğü iş makinesindeki iki işçi yaşamını yitirdi RÖPORTAJ EKLENDİ

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybetti.

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.

İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Kemal Aysan'ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.

Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Mermer ocağı çalışanlarından Hüseyin Boz ise kendisinin üst tarafta çalıştığını, bu nedenle olayı görmediği ancak ses duyduğunu anlattı.

Olay yerine geldiğinde kopan kaya parçalarının iş makinesinin içinde bulunan Kayan ve buraya yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ustabaşı Aysan'a çaptığını gördüğünü dile getiren Boz, "Temizlik yapıyorlarmış. Kaya parçalarını söküp atacaklardı. Bunlar çöp, arızalı malzeme. Burayı ayıklıyorlardı." dedi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de mermer ocağında inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası KASTAMONU Mermer ocağı

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