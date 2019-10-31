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GÜNCELLEME - Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:10 | Son Güncelleme

Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı ve beraber oturduğu muhtar hayatını kaybetti - Olayın ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.

Halil E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan, ambulansla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil E, tutuklandı, Hüseyin E. ve Gökhan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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cinayet Emniyet gözaltı KASTAMONU

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