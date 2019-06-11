HABER

GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

İhsangazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 4 kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Bozarmut köyünde 4 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G, E.G. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye götürülmeleri sırasında jandarma ve polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerden köy muhtarı E.G. tutuklandı, M.G. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhsangazi ilçesi Bozarmut köyünde 8 Haziran'da, Kadir Gideroğlu (64) ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, yeğenleri Mehmet ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin Gideroğlu'nun eşi Merve Gideroğlu yaşamını yitirmiş, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu'nun anneleri Gülşen Gideroğlu ise yaralanmıştı.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Evden firar eden papağanı itfaiye de yakalayamadıEvden firar eden papağanı itfaiye de yakalayamadı
Asitli saldırıya uğrayan Berfin, 17 Haziran'da ameliyat olacakAsitli saldırıya uğrayan Berfin, 17 Haziran'da ameliyat olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet KASTAMONU ölü tutuklu

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!

Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.