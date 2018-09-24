GÜNCELLEME- Kastamonu'daki yangın

"Ev ahşap olduğu için çok kısa sürede büyüdü. İtfaiyeye haber verdik ama mesafe uzak olduğu için 1,5 saatte ancak gelebildi. Evler, ahşap oldukları için kısa sürede yandı. Orman İletme Müdürlüğünün köyümüze verdiği su tankeri vardı ama o da yetersiz kaldı. Evlerdeki eşyalar yandı. 3 hayvan yandı. En büyük sevincimiz can kaybı ve yaralımız olmaması."

Köy muhtarı Mustafa Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi. Yangının çıktığı evin ahşap olduğunu aktaran Boyacı, şöyle konuştu:

Olayda Ali Aykanat, Mustafa Boyacı, Bilal Aykanat, Hamdi Aykanat ve Mehmet Boyacı'nın evleri ile İsmiye Boyacı ve Zühre Taşalan'a ait ikişer ev ve 6 ahır tamamen yandı.

Haber verilmesi üzerine yangına Araç, İhsangazi, Devrekani, Daday, Çankırı Bayramören ve Kurşunlu Belediyesi itfaiyeleri ile Kastamonu, Araç, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Bölgenin ormanlık olduğunu hatırlatan Boyacı, "Bir ara yangın ormana sıçradı. Gençler hemen buna müdahale etti. Gençlerin kalabalık olması sayesinde ormanlık alanda genişlemesi engellendi." dedi.

Bölgede bir yangın söndürme aracı olmasını talep ettiklerini söyleyen Boyacı, "Burada evler ahşap olduğu için çok sık yangın çıkıyor. Araç ilçesi uzak olduğu için itfaiye 1,5 saate geliyor. Bölgeye itfaiye şart. Evi yananlar bugün komşularında kalacak. Burada eski bir okulumuz var, kullanılmıyor. Okul lojmanı tadilat edilirse evi yanan komşularımız burada sorunsuz bir şekilde kışı geçirebilirler."

Yangının kontrol altına alındığını belirten Boyacı sabah saatlerinden itibaren zarar tespit çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Yangının çıktığı evin sahibi Ali Aykanat da olay olduğu sırada bahçede çalıştıklarını söyledi.

Komşularının durumu haber verdiğini dile getiren Aykanat, "Biz gelene kadar ev tamamen yanmış. 2 keçimiz vardı onlar da yanmış." dedi.

Evi yananlardan Bilal Aykanat ise komşularının evinin yandığını görünce panik yaptıklarını kaydederek, "Eve girdik hemen toparlandık çıktık. Müdahale etmeye çalıştık ama kısa sürede her yeri sardı. Evde alacak çok şeyimiz vardı ama hiçbirini alamadık. Her şeyimiz yandı, eşyalarımız gitti." dedi.

