GÜNCELLEME - Katil zanlısını yırtılan eldiven ele verdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir kişiyi, ellerini ve ayaklarını bağlayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İstiklal Mahallesi'ndeki evinde Ali Çetinkaya'nın (69) elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olay yeri incelemesinin yanı sıra yaklaşık 30 kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin aynı sokakta oturan Ö.A. (20) olduğunu tespit etti.
Zanlıya, giydiği eldivenin boğuşma sırasında yırtılması sonucu bıraktığı parmak izinden ulaşıldığı öğrenildi.
Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evde karşılaştığı Çetinkaya'yı darbederek öldürdüğü itirafında bulunduğu belirtildi.
Ö.A'nın, pazarcılık yapan Çetinkaya'nın yanında daha önce çalıştığı öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali Çetinkaya, 7 Nisan Pazar günü eşiyle yaşadığı evinde, elleri ve ayakları bağlı öldürülmüş bulunmuştu.
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