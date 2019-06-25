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GÜNCELLEME - Kavga ettiği kayınvalidesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da kavga ettiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen gelin tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kavga ettiği gelini tarafından bıçaklandığı öne sürülen kayınvalide hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki bir evde oturan N.Y. (39) sabah saatlerinde Hocabey Mahallesi 1007 Sokak'taki kayınvalidesi Yüksel Y'nin (64) evine gitti.

Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gelini tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Yüksel Y. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan kayınvalide, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Evin bulunduğu alanı güvenlik koridoru ile çembere alan polisler, olay yerinde çeşitli deliller de toplayıp incelenmek üzere emniyete götürdü.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan N.Y, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

N.Y, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzincan gelin kayınvalide

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