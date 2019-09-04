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GÜNCELLEME - Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 21:29 | Son Güncelleme

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, fayton işletmecisi B.D. (15), daha önceden fayton sırasında müşteri kapma mevzusundan aralarında husumet bulunan Tahir Gökçen (17) ile 200 Evler Mahallesi'nde bir düğünde karşılaşarak kavga etti.

Daha sonra evine giden B.D'nin peşinden giden Gökçen ile B.D'nin ağabeyi H.D. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, Gökçen'i kalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı.

Ağır yaralanan Gökçen, özel araçla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kaçan H.D. ve B.D, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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2 tutuklama bıçaklı kavga cinayet Samsun

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