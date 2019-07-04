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GÜNCELLEME - Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üzerine traktör sürülen kişi hayatını kaybetti, yaralanan babası hastaneye kaldırıldı - Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üzerine traktör sürülen kişi yaşamını yitirdi, babası yaralandı.

İddiaya göre, Rahim (24) ve babası Mustafa Eken (56), merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada karşılaştıkları ve aralarında husumet bulunan Emirhan Ö, Hüseyin Ö. ve Fatih Ö. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlunun üzerine traktör sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalan Rahim Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan babası Mustafa Eken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Fatih Ö, Hüseyin Ö, Emirhan Ö. ve Sezai Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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