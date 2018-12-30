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GÜNCELLEME - Kayak merkezinde arızalanan telesiyejde mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalanlar kurtarıldı - Vali Türker Öksüz: - "Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok" - Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan: - "Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişi kurtarıldı" VALİ VE AFAD MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI İLE DETAYLAR EKLENDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayakseverleri taşıyan telesiyej hattı henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi, AFAD ekipleri ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında kısa süreli bir mekanik arıza meydana gelmesi nedeniyle mahsur kalanlar olduğunu ifade etti.

Mahsur kalanların ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığını anlatan Öksüz, "Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok." dedi.

Öksüz, telesiyej hattında mahsur kalanların ailelerinin endişelenmemesini isteyerek, "Yaklaşık bir saat telesiyej hattında mahsur kaldılar, ancak güvenli şekilde tahliye edildiler. Ailelerinin endişelenmesine gerek yok. Kayak merkezinde vatandaşlar kayak yapmaya devam ediyor. Telesiyejden kurtarılanların bazılarını ekiplerimiz gitmek istedikleri yere götürdü, bir kısmı ise kayak yapmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalanlar olduğunu anlatarak, "Telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişi, yapılan çalışmalar sonucu güvenli şekilde tahliye edildi." ifadesini kullandı.

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Cıbıltepe Kars mahsur kaldı Sarıkamış telesiyej

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