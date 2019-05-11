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GÜNCELLEME - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan kız çocuğunu arama faaliyetleri sürüyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Çalışmalara, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri katılıyor.

AFAD, 32 kişilik ekiple çalışmalarda yer alırken, bir iz takip köpeği, 2 canlı arama köpeği, 2 de kadavra arama köpeği kullanılıyor.

Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü de 20 kişilik ekiple arama çalışmasına destek veriyor.

Ayrıca helikopter ve jandarmaya ait 2 drone ile bölge havadan taranıyor.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kayıp Ecrin'in bulunması için yürütülen soruşturma sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Ecrin Kurnaz'ın bulunabileceği tüm adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince kara ve havadan arama çalışmaları yapıldığı bildirilen açıklamada, bulunma ihtimali olan kapalı mekanlarda da arama tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Adli ve idari faaliyetlere rağmen küçük kız çocuğuna halen ulaşılamadığına işaret edilen açıklamada, "Ecrin Kurnaz'ın bulunmasına ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kızın bulunması için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

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Ecrin Kurnaz kayıp kız çocuğu Samsun Vezirköprü

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