GÜNCELLEME - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Anne Kurnaz, "Çocuğumun kaybolduğunu telefondan öğrendim. Üç gündür çocuğumu görmedim. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

İkinci çocuğuna 6 aylık hamile anne Sevcan Kurnaz, AA muhabirine, salı günü saat 11.00'de rahatsızlanınca eşinin kendisini hastaneye götürdüğünü, kızları Ecrin'i babaannesi ve dedesine bıraktıklarını söyledi.

Çalışmalara, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri ve UMKE katılıyor. AFAD ekipleri, çalışmalarda iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği kullanıyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, bölgede etkili olan sağanak ve havanın kararması nedeniyle dün akşam ara verilen arama çalışmalarına, üçüncü günde yeniden başlandı.

"Ecrin'in kaybolduğu saatlerde haber verilseydi bulma şansımız artardı. Ama geç olmasına rağmen tüm ekiplerimizi buraya seferber ettik. Jandarma, Jandarma Komando Timi, AFAD, UMKE ekiplerimiz burada arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan iki drone ile arama yapıyoruz. Sahil Güvenlik'e ait helikopter de havadan arama yapıyor. Köy, Altınkaya Baraj Gölü'ne uzak ama biz her ihtimali değerlendirdik. Botla da arama yapıyoruz."

Kendilerine kayıp ihbarının geç yapıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu:

Kaymakam Kudret Kurnaz ise Ecrin'i bulmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Köye geldiklerinde havanın karardığını, kızını aradıklarını, bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini belirten Kurnaz, "Ecrin kapının önünden bir tarafa gitmezdi, etrafta oynayacağı çocuk da yok. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

Baba Deniz Kurnaz da babasının kendisini arayıp "kızının kaybolduğunu" söylediğini anlatarak, "Annem Ecrin'i göremeyince, amcasıyla hayvanları otlatmaya gittiği düşünmüş. Akşam kardeşim eve gelince annem Ecrin'i sormuş, kardeşim onunla olmadığını söylemiş. Sonra babam aradı, hemen buraya geldik." diye konuştu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"7 Mayıs Salı günü saat 21.00'de Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 kilometre uzakta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanılmıştır. Bugün saat 06.30 itibarıyla, 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeğiyle arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca drone, helikopter ve yüzün üzerinde vatandaşımızla da arama çalışmalarına destek verilmektedir."

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken önceki gün öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşınki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla, etkili olan sağanağa rağmen küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.