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GÜNCELLEME - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önceki gün evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, sağanak ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı - Kaymakam Kudret Kurnaz: - "Ecrin'i bulmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" - Anne Sevcan Kurnaz: - "Üç gündür çocuğumu görmedim. Bir an önce bulunmasını istiyorum" AİLE VE KAYMAKAM İLE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önceki gün kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, bölgede etkili olan sağanak ve havanın kararması nedeniyle dün akşam ara verilen arama çalışmalarına, üçüncü günde yeniden başlandı.

Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla aranıyor.

Çalışmalara, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri ve UMKE katılıyor. AFAD ekipleri, çalışmalarda iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği kullanıyor.

- "Çocuğumun kaybolduğunu telefondan öğrendim"

İkinci çocuğuna 6 aylık hamile anne Sevcan Kurnaz, AA muhabirine, salı günü saat 11.00'de rahatsızlanınca eşinin kendisini hastaneye götürdüğünü, kızları Ecrin'i babaannesi ve dedesine bıraktıklarını söyledi.

Anne Kurnaz, "Çocuğumun kaybolduğunu telefondan öğrendim. Üç gündür çocuğumu görmedim. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Baba Deniz Kurnaz da babasının kendisini arayıp "kızının kaybolduğunu" söylediğini anlatarak, "Annem Ecrin'i göremeyince, amcasıyla hayvanları otlatmaya gittiği düşünmüş. Akşam kardeşim eve gelince annem Ecrin'i sormuş, kardeşim onunla olmadığını söylemiş. Sonra babam aradı, hemen buraya geldik." diye konuştu.

Köye geldiklerinde havanın karardığını, kızını aradıklarını, bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini belirten Kurnaz, "Ecrin kapının önünden bir tarafa gitmezdi, etrafta oynayacağı çocuk da yok. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

Kaymakam Kudret Kurnaz ise Ecrin'i bulmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Kendilerine kayıp ihbarının geç yapıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu:

"Ecrin'in kaybolduğu saatlerde haber verilseydi bulma şansımız artardı. Ama geç olmasına rağmen tüm ekiplerimizi buraya seferber ettik. Jandarma, Jandarma Komando Timi, AFAD, UMKE ekiplerimiz burada arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan iki drone ile arama yapıyoruz. Sahil Güvenlik'e ait helikopter de havadan arama yapıyor. Köy, Altınkaya Baraj Gölü'ne uzak ama biz her ihtimali değerlendirdik. Botla da arama yapıyoruz."

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"7 Mayıs Salı günü saat 21.00'de Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 kilometre uzakta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanılmıştır. Bugün saat 06.30 itibarıyla, 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeğiyle arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca drone, helikopter ve yüzün üzerinde vatandaşımızla da arama çalışmalarına destek verilmektedir."

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken önceki gün öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşınki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla, etkili olan sağanağa rağmen küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

GÜNCELLEME - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

- Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önceki gün evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, sağanak ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı - Kaymakam Kudret Kurnaz: - "Ecrin'i bulmak için tüm imkanları

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu
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aile arama Ecrin Kurnaz Kayıp Çocuk Samsun Valilik Vezirköprü

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