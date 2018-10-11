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GÜNCELLEME - Kayıp Suudlu gazeteci Kaşıkçı için "ortak çalışma grubu" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır" - Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kendi soruşturmasına devam edecek DETAYLAR EKLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır."

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Kaşıkçı olayıyla ilgili kendi soruşturmasına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesi

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