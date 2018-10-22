GÜNCELLEME - Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında karar

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş, Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, Vedat Erol, Mehmet Deniz ve Fikret Bağı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Zinet Erdaş, Zuhal Dalçin ve Nursel Eser de duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanıklardan Şerif Mesutoğlu'nun, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından suçun işleniş biçimi ve sanığın kastının yoğunluğu dikkate alarak, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Tahsin Erdaş'a ise "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verildi. Tutuklu sanıklar Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Fikret Baği, Mehmet Deniz ve Devran Aslan'ın tahliyelerini kararlaştıran mahkeme, diğer sanıkların ise üzerine isnat edilen suçlardan her türlü şüpheden uzak kesin inandırıcı delil elde edilmediğini gerekçe göstererek beraatlerine hükmetti. Duruşmayı, şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ile bazı yakınlarının yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile aralarında ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişi izledi.