GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 40 kişiden 15'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nın deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
Mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları tespit edilen 40 kişiden 15'i, Kayseri merkezli 9 ilde başlatılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerlerin de bulunduğu öğrenildi.
Diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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