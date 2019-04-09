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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 8 ilde, örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 13 eski polis yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da operasyon başlatıldı.

Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

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