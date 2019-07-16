GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 13'ü daha tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün "kılcal damarları" diye tabir edilen örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bölge sorumlusu M.A.Ç. ile 20 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 13’ü tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin ise yeniden emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari bir zanlı da aranıyor.

Zanlıların, yurt dışına kaçarken jandarmaya yakalanmamak için doğa yürüyüşçüsü ve piknikçi sanılmaları amacıyla yanlarında kamp ve mangal malzemeleri taşıdığı, Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmayı planlayanların, tecrübe kazanma adına Kızılırmak'ta çalışma yaptığı belirlenmişti.

