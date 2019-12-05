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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:27 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6 zanlının ise dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği, 4'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kayseri operasyon

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