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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan biri doktor, biri eczacı olmak üzere 9 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan doktor Metin Ş, eczacı Muhammed Fatih C. ile Cengiz K, Erhan Ç, Haydar S, Serkan K, Ali K, Ulaş E. ve Sezer K. tutuklandı. Diğer 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteğiyle dedektör köpeğin de kullanıldığı Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda 28 kişi yakalanmıştı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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