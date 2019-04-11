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GÜNCELLEME - Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 48 zanlı gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 48 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğünden hareket eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 48 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firarileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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