HABER

GÜNCELLEME - Kayseri'de camiden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde, Şafak Camisi'nin imam odasından 400 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlı Uğur U'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, geçen yıl 9 camiden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalandığı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)
Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirttiÜmraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol adliye Camiden hırsızlık gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.